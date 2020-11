amnestyitalia : Negli ultimi anni, abbiamo denunciato pestaggi e torture di migranti e rifugiati da parte delle forze di polizia cr… - BambiniEAutismo : Si può dare di più - LaGazzettaWeb : Fondi utilizzati in agricoltura, alla Puglia maglia nera - giampietrogiova : RT @patriziaprestip: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Questi fondi provengono dalle cosiddette “aste verdi” delle emissioni di gas serra e n… - Frances87129554 : @GiorgiaMeloni Questi fondi provengono dalle cosiddette “aste verdi” delle emissioni di gas serra e non possono ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi utilizzati

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - «I dati sull'utilizzo dei fondi in Agricoltura in Puglia al 31 ottobre sono più che allarmanti e in un momento come questo, dove, spesso a sproposito, si invocano le risorse future (Recovery Fu ...BARI - “I dati sull’utilizzo dei fondi in Agricoltura in Puglia al 31 ottobre sono più che allarmanti e in un momento come questo, dove, spesso a sproposito, si invocano le risorse future (Recovery Fu ...