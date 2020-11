"Fa parte delle cose fatte a caso". Bozza in mano, la Boschi svela il metodo-Conte: un retroscena inquietante (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente Mattarella chiede concordia e in tutta risposta Giuseppe Conte va avanti a spron battuto, per conto suo, senza ascoltare nemmeno le voci della sua maggioranza. Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale, ne dà prova concreta riportando le rimostranze di un paio di pezzi da 90 dei giallorossi, su due dossier pesanti e caldissimi. Il primo, la creazione dell'Istituto italiano di cybersicurezza imposto dal premier nella legge di bilancio. Una mossa che ha fatto saltare sui tavoli Pd e Copasir. "Una follia - ha spiegato Marco Minniti -, messa così è una struttura che potrebbe andare per i cavoli suoi, che potrebbe mettere in piedi i rapporti che vuole pure con i privati...". Conferma Maria Elena Boschi di Italia Viva: "Quando Conte ci ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente Mattarella chiede concordia e in tutta risposta Giuseppeva avanti a spron battuto, per conto suo, senza ascoltare nemmeno le voci della sua maggioranza. Augusto Minzolini, nel suosul Giornale, ne dà prova concreta riportando le rimostranze di un paio di pezzi da 90 dei giallorossi, su due dossier pesanti e caldissimi. Il primo, la creazione dell'Istituto italiano di cybersicurezza imposto dal premier nella legge di bilancio. Una mossa che ha fatto saltare sui tavoli Pd e Copasir. "Una follia - ha spiegato Marco Minniti -, messa così è una struttura che potrebbe andare per i cavoli suoi, che potrebbe mettere in piedi i rapporti che vuole pure con i privati...". Conferma Maria Elenadi Italia Viva: "Quandoci ha ...

robertosaviano : Bloccando le Ong, non solo si impedisce di salvare delle vite, ma si tolgono anche gli unici testimoni del massacro… - TeresaBellanova : Parole di grande valore quelle pronunciate oggi dal Presidente #Mattarella all'Assemblea @comuni_anci. Un richiamo… - Fontana3Lorenzo : Con l'esodo degli armeni dai territori da loro abitati, inizia la distruzione delle chiese da parte degli azeri, co… - Angelinidavide3 : RT @Angelinidavide3: @stefano96762286 Non capisco come può un italiano ascoltare o leggere un tizio così inutile e profittatore ! ... sempr… - _Marco2808 : RT @ruggierofilann4: 67 ANNI FA NASCEVA ANNA MARCHESINI. UNA DELLE ATTRICI PIU' GENIALI E SIMPATICHE DELLA NOSTRA TV. HA FATTO PARTE DEL TR… -

Ultime Notizie dalla rete : parte delle A ottobre tornano a crescere le richieste di credito da parte delle imprese - ItaliaOggi.it Italia Oggi Parte da Livorno con Grimaldi il traghetto merci più “verde” che ci sia

Niente smog in porto: maxi-batterie al litio e pannelli solari per produrre emergia elettrica durante la sosta in banchina ...

5 app che aiutano a gestire il tempo (e i pensieri)

Organizzare la giornata, le riflessioni, gestire attività e svaghi, il tutto grazie allo smartphone: ecco le migliori app per programmare al meglio il proprio tempo e i propri pensieri ...

Niente smog in porto: maxi-batterie al litio e pannelli solari per produrre emergia elettrica durante la sosta in banchina ...Organizzare la giornata, le riflessioni, gestire attività e svaghi, il tutto grazie allo smartphone: ecco le migliori app per programmare al meglio il proprio tempo e i propri pensieri ...