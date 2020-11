Che (brutta) fine ha fatto la app Immuni? (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’app Immuni, nelle intenzioni del Governo, era uno dei pilastri della lotta al Covid. Lo ricordate? E invece, di fatto, resta tutt’oggi inchiodata al cono d’ombra. C’è stata una nuova fiammata di adesioni, ai primi di ottobre, dopo l’appello lanciato dal Foglio e con la campagna della presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute. L’8 ottobre veniva diffusa da Palazzo Chigi la nota di sensibilizzazione e il 10 ottobre Conte parlava di “obbligo morale” di scaricarla. Gli avevano fatto eco vari ministri, tra cui Dario Franceschini e Paola Pisano. Poco dopo, nel dpcm del 18 ottobre veniva inserito l’obbligo da parte degli operatori sanitari delle Asl di caricare i codici chiave in presenza di casi positivi. Come mai quella mossa del Presidente del Consiglio? Nei giorni precedenti esplodeva il problema dell’inefficienza e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’app, nelle intenzioni del Governo, era uno dei pilastri della lotta al Covid. Lo ricordate? E invece, di, resta tutt’oggi inchiodata al cono d’ombra. C’è stata una nuova fiammata di adesioni, ai primi di ottobre, dopo l’appello lanciato dal Foglio e con la campagna della presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute. L’8 ottobre veniva diffusa da Palazzo Chigi la nota di sensibilizzazione e il 10 ottobre Conte parlava di “obbligo morale” di scaricarla. Gli avevanoeco vari ministri, tra cui Dario Franceschini e Paola Pisano. Poco dopo, nel dpcm del 18 ottobre veniva inserito l’obbligo da parte degli operatori sanitari delle Asl di caricare i codici chiave in presenza di casi positivi. Come mai quella mossa del Presidente del Consiglio? Nei giorni precedenti esplodeva il problema dell’inefficienza e ...

FratellidItalia : ??????? Scanzi, che brutta figura. Ecco come Giovanni @Donzelli lo sbugiarda - PollyKoala : Che (brutta) fine ha fatto la app Immuni? (di M.E. Capitanio) - iopensocose : RT @aspiesdiary: Una maestra d’asilo licenziata perché una merda ha diffuso un suo video privato. Mi fate schifo, veramente. Immagino che n… - kyroscms : @jackicms ma quello non significa che tutti i samsung sono fatti così, poteva benissimo succedere con iphone, con h… - Gresy73 : RT @HuffPostItalia: Che (brutta) fine ha fatto la app Immuni? -

Ultime Notizie dalla rete : Che brutta Contagiato il fratello del sindaco. "E' una brutta bestia" CasertaNews Iva Zanicchi dopo il covid: «È stata brutta, ma ho lottato. Non fate i furbi...»

Iva Zanicchi è uscita dall'ospedale e ha voluto raccontare la sua degenza dovuta al covid al Maurizio Costanzo Show. La cantante è intervenuta telefonicamente dopo ...

I segreti per crescere bene un figlio secondo gli esperti di Harvard

Essere genitore non è facile. Hai paura di star sbagliando qualcosa? Confronta il tuo lavoro con il parere degli esperti e scopri se stai crescendo figli perfetti.

Iva Zanicchi è uscita dall'ospedale e ha voluto raccontare la sua degenza dovuta al covid al Maurizio Costanzo Show. La cantante è intervenuta telefonicamente dopo ...Essere genitore non è facile. Hai paura di star sbagliando qualcosa? Confronta il tuo lavoro con il parere degli esperti e scopri se stai crescendo figli perfetti.