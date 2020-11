Area Sanremo 2020: i vincitori (Di mercoledì 18 novembre 2020) Area Sanremo Area Sanremo 2020, il concorso parallelo a quello ufficiale Rai, ha i suoi otto vincitori. Due di essi, parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo tra le Nuove proposte. Sulla base delle audizioni effettuate, gli otto nomi sono stati decretati dalla Commissione artistica di Valutazione composta dal presidente Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, riunitasi in videoconferenza. Ecco chi sono. Scelti tra i 63 concorrenti (61 finalisti con i due vincitori rispettivamente del Premio Pigro e del Premio Lunezia), i vincitori sono: Aurora Fadel – “Profumo di Lavanda” Dellai – “Sono Luca” Elena Faggi – “Che ne so” Federica Marinari – “Dimenticato (MAI)” Francesca Miola – “La ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 18 novembre 2020), il concorso parallelo a quello ufficiale Rai, ha i suoi otto. Due di essi, parteciperanno al prossimo Festival ditra le Nuove proposte. Sulla base delle audizioni effettuate, gli otto nomi sono stati decretati dalla Commissione artistica di Valutazione composta dal presidente Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, riunitasi in videoconferenza. Ecco chi sono. Scelti tra i 63 concorrenti (61 finalisti con i duerispettivamente del Premio Pigro e del Premio Lunezia), isono: Aurora Fadel – “Profumo di Lavanda” Dellai – “Sono Luca” Elena Faggi – “Che ne so” Federica Marinari – “Dimenticato (MAI)” Francesca Miola – “La ...

