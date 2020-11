Alba Parietti chiarisce la battuta fatta sul programma di Barbara d’Urso (Di mercoledì 18 novembre 2020) Perché Alba Parietti va spesso ospite da Barbara d’Urso nonostante in passato abbia definito i suoi programmi “spazzatura”? A rispondere alla domanda diretta posta da un fan è stata proprio lei su Instagram: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?”. Una risposta-battuta che probabilmente è stata fraintesa da qualcuno, dato che Alba Parietti è stata costretta a tornare sull’argomento. “Io ho il massimo rispetto di Canale 5, di Barbara d’Urso e vado con piacere ogni domenica a Live. Alla centesima insinuazione malevola dove mi si dice che vado a da lei per soldi, (cosa che fanno tutti in qualsiasi trasmissione perché è il nostro lavoro, non un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 novembre 2020) Perchéva spesso ospite dad’Urso nonostante in passato abbia definito i suoi programmi “spazzatura”? A rispondere alla domanda diretta posta da un fan è stata proprio lei su Instagram: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?”. Una risposta-che probabilmente è stata fraintesa da qualcuno, dato cheè stata costretta a tornare sull’argomento. “Io ho il massimo rispetto di Canale 5, did’Urso e vado con piacere ogni domenica a Live. Alla centesima insinuazione malevola dove mi si dice che vado a da lei per soldi, (cosa che fanno tutti in qualsiasi trasmissione perché è il nostro lavoro, non un ...

