Roma, Zaniolo non sta più nella pelle: “Sto tornando”. Poi lancia un messaggio ai fantallenatori… (Di martedì 17 novembre 2020) Non sta più nella pelle Nicolò Zaniolo.Ai box per più di due mesi: un tempo fin troppo lungo per il gioiellino della Roma Nicolò Zanilio, infortunatosi nella sfida di Nations League tra Olanda e Italia che lo ha costretto ad un lungo recupero che lo ha costretto a restare lontano dal terreno di gioco per più di 60 giorni.Roma, l’ex ds Petrachi e l’affare Dzeko: “Conte mi rompeva e lo voleva all’Inter, io gli risposi così”Nonostante il percorso riabilitativo sia ancora in corso e ben lontano dalla sua conclusione, Zaniolo, fermo per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, guarda già al futuro e scalpita all'idea di poter tornare sul rettangolo verde. E' così che ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) Non sta piùNicolò.Ai box per più di due mesi: un tempo fin troppo lungo per il gioiellino dellaNicolò Zanilio, infortunatosisfida di Nations League tra Olanda e Italia che lo ha costretto ad un lungo recupero che lo ha costretto a restare lontano dal terreno di gioco per più di 60 giorni., l’ex ds Petrachi e l’affare Dzeko: “Conte mi rompeva e lo voleva all’Inter, io gli risposi così”Nonostante il percorso riabilitativo sia ancora in corso e ben lontano dalla sua conclusione,, fermo per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, guarda già al futuro e scalpita all'idea di poter tornare sul rettangolo verde. E' così che ...

