Risale la curva dei contagi | record di morti dal 3 aprile

(Di martedì 17 novembre 2020) AGI -ladeidi Covid 19 in Italia dopo la contrazione di ieri legata al minor numero di tamponi eseguiti nel giorno festivo: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo l'aggiornamento del ministero della Salute, sono 32.191 (ieri +27.354), per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.238.072. I tamponi effettuati sono stati 208.458 (ieri 152.663), per un tasso positivi/tamponi pari a 15,4%. Elevato il numero delle vittime, 731 (il più alto dal 3, ieri erano state 504), per un totale di 46.464. Resta forte la pressione sulle strutture ospedaliere: nelle ultime 24 ore i pazienti ricoverati con sintomi sono diventati 33.074, con un incremento di 538 unità, quelli assistiti in terapia intensiva 3.492 (+120); in isolamento domiciliare ci sono 697.124 persone ...