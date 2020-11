Quentin Tarantino scriverà due libri: un romanzo su C’Era Una Volta… A Hollywood e un saggio (Di martedì 17 novembre 2020) In attesa del decimo e ultimo film di Quentin Tarantino – di cui non si hanno ancora informazioni -, il regista si sta preparando a lanciare due libri. Tarantino ha infatti stretto un accordo con l’editore HarperCollins: il primo progetto arriverà già nel 2021. Quentin Tarantino, affiancato dal suo amore per il cinema e dal suo talento, ha diretto alcune pellicole di successo, tra cui C’Era Una Volta… A Hollywood. Il nono film – che rappresenta quasi un atto d’amore per il cinema – ispirerà il primo romanzo del cineasta. Secondo quanto riportato da Deadline, si tratterà della versione scritta dell’ultima fatica di Tarantino. Questo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 novembre 2020) In attesa del decimo e ultimo film di– di cui non si hanno ancora informazioni -, il regista si sta preparando a lanciare dueha infatti stretto un accordo con l’editore HarperCollins: il primo progetto arriverà già nel 2021., affiancato dal suo amore per il cinema e dal suo talento, ha diretto alcune pellicole di successo, tra cui C’Era Una Volta… A. Il nono film – che rappresenta quasi un atto d’amore per il cinema – ispirerà il primodel cineasta. Secondo quanto riportato da Deadline, si tratterà della versione scritta dell’ultima fatica di. Questo ...

