Manuel Neuer: record di presenze in Nazionale in una delle serate più dure (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella gara di stasera contro la Spagna Manuel Neuer è diventato il portiere della Nazionale tedesca con più presenze a quota 96. Ha così superato Sepp Maier, che dal 1966 al 1979 ne aveva fatte registrare 95, il traguardo è arrivato in una serataccia per i suoi, con il pesantissimo 6-0 incassato dalla Spagna. Considerando tutti i ruoli, Neuer è l’undicesimo con più partite giocate, Lothar Matthaus guida la classifica a quota 150. Foto: Espn L'articolo Manuel Neuer: record di presenze in Nazionale in una delle serate più dure proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella gara di stasera contro la Spagnaè diventato il portiere dellatedesca con piùa quota 96. Ha così superato Sepp Maier, che dal 1966 al 1979 ne aveva fatte registrare 95, il traguardo è arrivato in una serataccia per i suoi, con il pesantissimo 6-0 incassato dalla Spagna. Considerando tutti i ruoli,è l’undicesimo con più partite giocate, Lothar Matthaus guida la classifica a quota 150. Foto: Espn L'articolodiinin unapiùproviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Neuer Manuel Neuer: record di presenze in Nazionale in una delle serate più dure alfredopedulla.com Neuer, notte maledetta in Spagna-Germania 6-0: dal record di presenze a quello dei gol subiti

Manuel Neuer ha vissuto una serata maledetta in occasione del tracollo della sua Germania contro la Spagna in Nations League per 6-0 ...

