La top 10 dei calciatori più pagati in Serie A: 5 giocano nella Juventus (Di martedì 17 novembre 2020) Il Corriere della Sera ha stilato la top 10 dei calciatori più pagati in Serie A: tra di essi sono 5 coloro che militano nella Juventus. La classifica è stata inserita all’interno di un’inchiesta riguardante i grossi debiti che il calcio italiano deve ripianare a causa dell’emergenza sanitaria data dal Covid-19. Secondo il quotidiano, le perdite totali delle 20 squadre di A sono state di ben 770 milioni. Entro l’1 di dicembre le società dovranno versare circa 300 milioni di euro di stipendi, il cui totale annuale è ormai di oltre 1,3 miliardi di euro ed i club avrebbero tentato anche di ridurli più volte negli ultimi mesi. La Juventus di comune accordo con i propri calciatori ci è anche riuscita, ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 17 novembre 2020) Il Corriere della Sera ha stilato la top 10 deipiùinA: tra di essi sono 5 coloro che militano. La classifica è stata inserita all’interno di un’inchiesta riguardante i grossi debiti che il calcio italiano deve ripianare a causa dell’emergenza sanitaria data dal Covid-19. Secondo il quotidiano, le perdite totali delle 20 squadre di A sono state di ben 770 milioni. Entro l’1 di dicembre le società dovranno versare circa 300 milioni di euro di stipendi, il cui totale annuale è ormai di oltre 1,3 miliardi di euro ed i club avrebbero tentato anche di ridurli più volte negli ultimi mesi. Ladi comune accordo con i proprici è anche riuscita, ...

GDF : #GDF #Genova: svolta nell’inchiesta sul crollo del #Pontemorandi. Eseguiti 3 #arresti e 3 misure interdittive.… - OptaPaolo : 3 - Zlatan #Ibrahimovic è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 con più errori dal dischetto consideran… - AmazonFCAnna : Vedo un bel gesto di solidarietà in questa donazione a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo durante l… - joey_spirit : @IRONL0KI molto probabile personalmente non lo trovo uno dei più sexy ma oggettivamente troverei strano non vederlo nella TOP 3 - satixsfaction : sto installando di nuovo l’app dei top fans che l’avevo eliminata, poi lo faccio?? -

Ultime Notizie dalla rete : top dei Isa Stoppi, morta la top model con «due laghi al posto degli occhi» Corriere della Sera Isa Stoppi, il dolore dell’ex marito industriale Gian Germano Giuliani e la pagina sul Corriere: «Ciao»

L’industriale dell’amaro medicinale e il ricordo della ex moglie: «La tua bellezza era lo specchio della tua vita» ...

Wanda Nara posa per Icardi, ma il top è davvero troppo stretto – FOTO

Non sono certamente giorni tristi quelli che sta vivendo il “gioiello” di casa Paris Saint Germain, Mauro Icardi. Durante la sosta per le nazionali, la moglie e agente Wanda Nara gli ha dedicato uno s ...

L’industriale dell’amaro medicinale e il ricordo della ex moglie: «La tua bellezza era lo specchio della tua vita» ...Non sono certamente giorni tristi quelli che sta vivendo il “gioiello” di casa Paris Saint Germain, Mauro Icardi. Durante la sosta per le nazionali, la moglie e agente Wanda Nara gli ha dedicato uno s ...