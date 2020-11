Incidenti, più rischi su Briantea e A4 Ma in calo il numero di feriti e morti (Di martedì 17 novembre 2020) I dati di Aci: l’anno scorso in città e provincia ci sono stati 2.941 sinistri, 3.946 feriti e 42 decessi. Metà degli schianti su strade urbane, tranne per i mortali: sono più numerosi fuori dai centri abitati. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 17 novembre 2020) I dati di Aci: l’anno scorso in città e provincia ci sono stati 2.941 sinistri, 3.946e 42 decessi. Metà degli schianti su strade urbane, tranne per i mortali: sono piùsi fuori dai centri abitati.

clarties : è meglio dell’alcol, provoca meno dipendenza e meno incidenti, se non zero. L’unica dipendenza è il modo in cui ti… - canaledieci : ROMA CAPITALE DEGLI INCIDENTI STRADALI Ecco quali sono le strade più pericolose di Roma e dintorni. Il dossier di L… - friightzone : 4. una delle persone più odiose che abbia mai incontrato, a scuola mi faceva vedere video di incidenti stradali per… - MatteoMarchini5 : Incidenti stradali, 3 su 4 avvengono su strade urbane. Ecco le tratte più pericolose d’Italia - clikservernet : Incidenti stradali, 3 su 4 avvengono su strade urbane. Ecco le tratte più pericolose d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti più Dopo il volo giù da una scarpata la Mercedes S 400 Hybrid è ancora pressoché intatta autoblog.it