Bce, Lagarde: “Cruciale rassicurare operatori su supporto economia” (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – “Quello che conta davvero nelle decisioni che il Consiglio Bce di dicembre assumerà per contrastare gli effetti della seconda ondata di contagi è che le condizioni di supporto finanziario siano stabili e che gli operatori sappiano non solo che ci sono queste condizioni, ma che dureranno a sufficienza fin quando la pandemia colpirà l’economia”. È quanto ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde in una intervista a Bloomberg Tv sottloineando che “si valuteranno tutte le opzioni che riguardano livelli e durata degli stimoli”. Nelle nuove decisioni che la Bce prenderà al Consiglio di dicembre – secondo quanto annunciato da Lagarde – il piano di acquisti di titoli anticrisi Pepp e rifinanziamenti straordinari alle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – “Quello che conta davvero nelle decisioni che il Consiglio Bce di dicembre assumerà per contrastare gli effetti della seconda ondata di contagi è che le condizioni difinanziario siano stabili e che glisappiano non solo che ci sono queste condizioni, ma che dureranno a sufficienza fin quando la pandemia colpirà l’economia”. È quanto ha affermato la presidente della Bce, Christinein una intervista a Bloomberg Tv sottloineando che “si valuteranno tutte le opzioni che riguardano livelli e durata degli stimoli”. Nelle nuove decisioni che la Bce prenderà al Consiglio di dicembre – secondo quanto annunciato da– il piano di acquisti di titoli anticrisi Pepp e rifinanziamenti straordinari alle ...

