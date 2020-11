«Vivere» | il nuovo numero di Vanity Fair diretto da Cesare Cremonini è un inno alla sopravvivenza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 16 novembre 2020) «Vivere». È questa la parola dalla quale Cesare Cremonini è partito per sviluppare il prossimo numero di Vanity Fair in edicola da mercoledì 18 novembre, numero che ha diretto con entusiasmo e voglia di fare. «Ho avuto libertà totale e artistica» spiega l’artista in un video pubblico su Instagram, ansioso di raccontare qualcosa di più di quello che vedremo tra le pagine del giornale.