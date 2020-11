Roma, un dipartimento per i rapporti con la città: Pastorella sarà il responsabile (Di lunedì 16 novembre 2020) Una nuova nomina per i Friedkin. Si tratta di Francesco Pastorella, che già in passato aveva collaborato con la società giallorossa e in particolare con la onlus Roma Cares. Pastorella dirigerà il ‘Roma Department’, un dipartimento interno al club giallorosso che si occuperà dei rapporti con la città e con i tifosi grazie alle numerose iniziative che il club deciderà di lanciare. Chiara la strategia di Dan Friedkin: promuovere il brand a livello internazionale senza rinunciare al legame col territorio. In questo senso, la scelta di istituire un ‘Roma Department’ va in continuità con le mosse della precedente proprietà di James Pallotta. ‘Roma Cares’ è ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Una nuova nomina per i Friedkin. Si tratta di Francesco, che già in passato aveva collaborato con la società giallorossa e in particolare con la onlusCares.dirigerà il ‘Department’, uninterno al club giallorosso che si occuperà deicon la città e con i tifosi grazie alle numerose iniziative che il club deciderà di lanciare. Chiara la strategia di Dan Friedkin: promuovere il brand a livello internazionale senza rinunciare al legame col territorio. In questo senso, la scelta di istituire un ‘Department’ va in continuità con le mosse della precedente proprietà di James Pallotta. ‘Cares’ è ...

