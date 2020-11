Reddito di emergenza INPS per novembre: domanda, requisiti e pagamenti in arrivo (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Reddito di emergenza a causa della nuova ondata pandemica del Coronavirus è stato rinnovato per ulteriori due mensilità da parte dell’INPS: novembre 2020 e dicembre 2020. Vediamo le ultime novità dall’Istituto sia per coloro che hanno già fatto domanda in passato e aspettano queste ulteriori mensilità, sia per chi deve ancora presentare domanda e si chiede quali siano i requisiti necessari. Reddito di emergenza INPS: due ulteriori mensilità a novembre e dicembre 2020 in pagamento Il messaggio dell’INPS n.4247 informa che il decreto-legge, n. 137, ha previsto per i nuclei familiari già beneficiari del REM ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 16 novembre 2020) Ildia causa della nuova ondata pandemica del Coronavirus è stato rinnovato per ulteriori due mensilità da parte dell’2020 e dicembre 2020. Vediamo le ultime novità dall’Istituto sia per coloro che hanno già fattoin passato e aspettano queste ulteriori mensilità, sia per chi deve ancora presentaree si chiede quali siano inecessari.di: due ulteriori mensilità ae dicembre 2020 in pagamento Il messaggio dell’n.4247 informa che il decreto-legge, n. 137, ha previsto per i nuclei familiari già beneficiari del REM ...

