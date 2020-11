«Il tandem con Gaudio non esiste». Seconda lettera aperta di Gino Strada (Di lunedì 16 novembre 2020) Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste. Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini. Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da … Continua L'articolo «Il tandem con Gaudio non esiste». Seconda lettera aperta di Gino Strada proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 16 novembre 2020) Apprendo dai media che ci sarebbe una guidare la sanità in Calabria. Questosemplicemente non. Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini. Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da … Continua L'articolo «Ilconnon».diproviene da il manifesto.

