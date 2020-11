GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci rivela: “Flavio Briatore vuole risposarmi” (Di lunedì 16 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere al Gf vip 5 che l’ex marito, Flavio Briatore, le ha chiesto di risposarlo, poco prima che lei entrasse a far parte del gioco dei vip di Canale 5. La confessione della showgirl in questione è giunta durante il daytime settimanale del reality-show, quando la Gregoraci si è lasciata scappare qualche indiscrezione parlando ad alcuni coinquilini vip nella Casa. Scopriamo insieme cosa ha rivelato la “Cleopatra” del Gf vip! Gf vip 5, Elisabetta Gregoraci si lascia scappare un’indiscrezione In una confidenza avuta nella casa del Gf vip 5 con due coinquilini vip a lei molto cari, Elisabetta Gregoraci ha rivelato come è evoluto il suo rapporto con ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 16 novembre 2020)ha fatto sapere al Gf vip 5 che l’ex marito, Flavio, le ha chiesto di risposarlo, poco prima che lei entrasse a far parte del gioco dei vip di Canale 5. La confessione della showgirl in questione è giunta durante il daytime settimanale del reality-show, quando lasi è lasciata scappare qualche indiscrezione parlando ad alcuni coinquilini vip nella Casa. Scopriamo insieme cosa hato la “Cleopatra” del Gf vip! Gf vip 5,si lascia scappare un’indiscrezione In una confidenza avuta nella casa del Gf vip 5 con due coinquilini vip a lei molto cari,hato come è evoluto il suo rapporto con ...

