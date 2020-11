Francesco Chiofalo sulla sua es Selvaggia Roma: “E’ malata, una matta, fa tutto per visibilità” (Di lunedì 16 novembre 2020) Tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso di ieri, 15 novembre 2020, c’è stato anche Francesco Chiofalo chiamato in causa per parlare della sua ex Selvaggia Roma. Nel Grande Fratello VIp di un Alfonso Signorini che dice di essere contrario a un certo tipo di televisione, c’è spazio però per la Roma, che di salotti urlanti, ne ha frequentati, e anche molti. Non a caso di lei si parla proprio dalla d’urso, con l’intervista dell’ormai noto Lenticchio. Di Chiofalo la sua ex ha detto di tutto: che le ha fatto del male, fisico e mentale, che ha finto di avere un tumore pur di conquistare followers sui social…Ed è facile quindi pensare che Chiofalo non ha una ottima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 novembre 2020) Tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso di ieri, 15 novembre 2020, c’è stato anchechiamato in causa per parlare della sua ex. Nel Grande Fratello VIp di un Alfonso Signorini che dice di essere contrario a un certo tipo di televisione, c’è spazio però per la, che di salotti urlanti, ne ha frequentati, e anche molti. Non a caso di lei si parla proprio dalla d’urso, con l’intervista dell’ormai noto Lenticchio. Dila sua ex ha detto di: che le ha fatto del male, fisico e mentale, che ha finto di avere un tumore pur di conquistare followers sui social…Ed è facile quindi pensare chenon ha una ottima ...

