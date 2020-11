F1: Pelè ad Hamilton, non smettere di lottare per noi (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Non vedo l'ora di vederti trionfare per il tuo ottavo titolo. Complimenti, e continua a lottare per tutti noi". Anche Pele', con un messaggio via Instagram, si complimenta con ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Non vedo l'ora di vederti trionfare per il tuo ottavo titolo. Complimenti, e continua aper tutti noi". Anche Pele', con un messaggio via Instagram, si complimenta con ...

Da Massa a Neymar a semplici tifosi, valanga di complimenti

