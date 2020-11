DualSense di PS5 con due pulsanti triangolo? La strada disavventura di un giocatore

(Di lunedì 16 novembre 2020) PS5 è disponibile in alcune regioni selezionate dallo scorso 12 novembre, mentre il lancio globale è programmato per questa settimana, il 19 novembre. Negli Stati Uniti, la console è già nelle mani dei giocatori ma sembra che qualcuno abbia ricevuto una particolare "sorpresa".A quanto pare, un utente avrebbe ricevuto la sua PS5 con all'interno uncon i tasti sbagliati!Nello specifico, il controller si presenta con sue, con il secondo al posto della X.Leggi altro...

Eurogamer_it : #PS5: qualcuno ha ricevuto un #DualSense con due pulsanti triangolo. - Tanzen : RT @Tanzen: Il pad #DualSense forse è la novità maggiore di #PlayStation5, l’elemento più di rottura rispetto al passato. Al link la mia… -

Ultime Notizie dalla rete : DualSense PS5

PS5 è disponibile in alcune regioni selezionate dallo scorso 12 novembre, mentre il lancio globale è programmato per questa settimana, il 19 novembre. Negli Stati Uniti, la console è già nelle mani de ...In breve, la particolarità del nuovo controller di PS5 trovato da questo ragazzo aveva la disposizione dei tasti sballata. Il DualSense trovato nella scatola di PS5 da questo ragazzo presenta alcuni ...