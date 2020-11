Covid, Merkel: 'Numeri migliori sui contagi ma non c'è ancora la svolta' (Di lunedì 16 novembre 2020) 'Non c'è ancora una svolta in Germania sul fronte pandemia, ma abbiamo spezzato la dinamica dei contagi'. Lo ha detto Angela Merkel dopo la videoconferenza con i ministri-presidenti dei Laender, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 novembre 2020) 'Non c'unain Germania sul fronte pandemia, ma abbiamo spezzato la dinamica dei'. Lo ha detto Angeladopo la videoconferenza con i ministri-presidenti dei Laender, ...

Corriere : La nuova mossa di Merkel: mascherine FFP2 a casa per anziani e persone fragili - Agenzia_Ansa : #Covid19 In Gb oltre 52mila morti. Nuovo picco di casi in Russia. Merkel: 'I numeri si stabilizzano ma troppo lenta… - Agenzia_Italia : In Germania i centri per la vaccinazione saranno pronti entro il 15 dicembre - borg_gio : AGI - Agenzia Italia: In Germania i centri per la vaccinazione saranno pronti entro il 15 dicembre.… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Merkel: 'Numeri migliori sui contagi ma non c'è ancora la svolta' #angelamerkel -