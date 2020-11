Ballando con le stelle: Milly Carlucci chiede scusa per quanto accaduto in diretta (Di lunedì 16 novembre 2020) Vediamo insieme che cosa è successo durante la diretta di Ballando con le stelle, e perché Milly Carlucci si è scusata. Il programma Ballando con le stelle è giunto alla semifinale, che abbiamo appena vista sabato scorso, ma è successo qualcosa di davvero particolare. Vediamo insieme per quale motivo Milly Carlucci lo ha fatto. Ballando … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 16 novembre 2020) Vediamo insieme che cosa è successo durante ladicon le, e perchési èta. Il programmacon leè giunto alla semifinale, che abbiamo appena vista sabato scorso, ma è successo qualcosa di davvero particolare. Vediamo insieme per quale motivolo ha fatto.… L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @Ale_Mussolini_ e @MaykelFonts76 vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Carl074 : @stanzaselvaggia ti stai lamentando dei prezzi di un attivita' privata?..tu pensa che dovremmo dire sul canone Rai.… - gchiapperini1 : @RaiUno sapete cosa c'è che di ballando con le stelle ha stufato pertanto non me ne può fregare più di tanto della semifinale ect.ect. -