Basket Serie A1 2020, Brescia-Trento 73-80: cronaca e tabellino (Di domenica 15 novembre 2020) Trento sconfigge Brescia per 73-80 nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – Nella prima frazione di gioco, la Germani Brescia comincia con la giusta cattiveria e grazie ad una tripla di capitan David Moss, trova la doppia cifra di vantaggio sul 19-8. I padroni di casa continuano a macinare punti e con il 2 su 2 di Dusan Ristic a cronometro fermo volano sul +15 (25-10). E’ un canestro dalla lunga distanza di Sanders a chiudere la prima frazione sul 25-13 in favore di Brescia. Nella prima metà del secondo quarto, le due squadre faticano a segnare. A condurre è però sempre la compagine lombarda che guidata da un Burns in grande spolvero conduce sul 32-19. Gli ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020)sconfiggeper 73-80 nel match valido per l’ottava giornata del campionato diA1/2021. RISULTATI E CLASSIFICHE– Nella prima frazione di gioco, la Germanicomincia con la giusta cattiveria e grazie ad una tripla di capitan David Moss, trova la doppia cifra di vantaggio sul 19-8. I padroni di casa continuano a macinare punti e con il 2 su 2 di Dusan Ristic a cronometro fermo volano sul +15 (25-10). E’ un canestro dalla lunga distanza di Sanders a chiudere la prima frazione sul 25-13 in favore di. Nella prima metà del secondo quarto, le due squadre faticano a segnare. A condurre è però sempre la compagine lombarda che guidata da un Burns in grande spolvero conduce sul 32-19. Gli ...

TgrRaiTrentino : Basket, l'Aquila espugna Brescia dopo essere stata sotto anche di 15 punti. Prosegue il buon momento per la squadra… - sportface2016 : #LBASerieA #Brescia non sa più vincere, #Trento passa a domicilio per 73-80 e mette nei guai Esposito - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Brindisi 79-81, Serie A basket 2020-2021 DIRETTA: grande equilibrio a 5 minuti dalla fine - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Brindisi 87-100, Serie A basket 2020-2021 DIRETTA: Brindisi allunga nel finale e fa 7 successi… - infoitsport : Basket, Serie A1, Dinamo Sassari-Brindisi 87-100: TABELLINO E CRONACA -