Argentina | Lavezzi potrebbe tornare a giocare Il figlio Thomas | “Bisogna vedere”

(Di domenica 15 novembre 2020) Ildell’ex calciatore del Napoli Ezequiel, che milita nelle giovanili del Rosario Central, ha parlato ai microfoni di Tyc Sport di un possibile ritorno al calcio giocato del padre, dando seguito alle ultime indiscrezioni dall’. “Per il momento non so, vedremo. Il mio sogno è esordire tra i professionisti, magari con questa maglia” ha affermato il giovane.

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Lavezzi

Sportface.it

Il figlio dell’ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi, Thomas, che milita nelle giovanili del ... dando seguito alle ultime indiscrezioni dall’Argentina. “Per il momento non so, vedremo. Il mio ...Il Pocho Lavezzi, ex calciatore del Napoli e della Nazionale argentina, guarda il match di campionato tra Bologna e Napoli. L'asso argentino ha pubblicato su Instagram una fotografia della televisione ...