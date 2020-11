Ragazza di 28 anni muore schiantandosi contro un albero: in coma l’amico (Di martedì 3 novembre 2020) E’ morta a soli 28 anni Claudia Ferrannini. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un incidente, uno schianto contro un albero. La Ragazza è stata la figlia di un luminare pisano, un diabetologo di fama internazionale, Eleuterio Ferrannini. In coma l’amico della Ragazza. Claudia Ferrannini è morta di domenica sera, intorno alle 21:45: a … L'articolo Ragazza di 28 anni muore schiantandosi contro un albero: in coma l’amico proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 3 novembre 2020) E’ morta a soli 28Claudia Ferrni. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un incidente, uno schiantoun. Laè stata la figlia di un luminare pisano, un diabetologo di fama internazionale, Eleuterio Ferrni. Inl’amico della. Claudia Ferrni è morta di domenica sera, intorno alle 21:45: a … L'articolodi 28un: inl’amico proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza anni Si riapre dopo 4 anni il caso della ragazza trovata morta in un sottopassaggio nel Barese AGI - Agenzia Italia Monica Vitti compie 89 anni, i motivi per non smettere di amarla

Da molti anni lontana dai riflettori e dalla vita pubblica, ma tutt'altro che dimenticata protagonista del cinema italiano ...

Organizzano una festa di compleanno in casa: fermati dai carabinieri

Due di loro avevano qualche grammo di hashish e cocaina. I militari ritirano due patenti e sequestrano droga GROSSETO. Sono soprattutto i giovani e i giovanissimi quelli che, dall’inizio della pandemi ...

