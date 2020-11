Quanto guadagnano gli ospiti di Live Non è la D’Urso? Ecco svelate le cifre

Leggi su virali.video

(Di martedì 3 novembre 2020) Qualche mese fa in un articolo su Tpi, Selvaggia Lucarelli la nota giornalista si era scagliata per l’ennesima volta contro la regina di Canale Cinque Barbara D’Urso. Il tutto si sarebbe scatenato proprio dalla lettera sui social scritta da Lucio Presta celebre agente di spettacolo e marito di Paola Perego. Quest’ultimo aveva scritto una lettera di indignazione nei confronti della conduttrice per i contenuti televisivi improponibili e che Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare rincarando la dose. Una lettera piena di sdegno nei confronti della conduttrice che ormai da anni secondo Selvaggia Lucarelli proporrebbe al suo pubblico contenuti davvero trash: “Tv fatta di modelli sbagliati, personaggi sbagliati, storie sbagliate da cui si dissocia, per cui si scandalizza, che la fanno arrabbiare’ ma a cui ciò nonostante ‘da risalto’ Foto: ...