Il City prepara un pre-contratto per Messi per gennaio (Di martedì 3 novembre 2020) Il nome di Leo Messi torna a circolare sulla stampa britannica: l’edizione odierna di The Telegraph assicura che il Manchester City sta preparando un nuovo assalto al fuoriclasse argentino, mettendo a punto un pre-contratto da sottoporgli prima della riapertura del mercato a gennaio 2021. Secondo il giornale, il club inglese starebbe provando nuovamente a ingaggiare … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 3 novembre 2020) Il nome di Leotorna a circolare sulla stampa britannica: l’edizione odierna di The Telegraph assicura che il Manchesterstando un nuovo assalto al fuoriclasse argentino, mettendo a punto un pre-da sottoporgli prima della riapertura del mercato a2021. Secondo il giornale, il club inglese starebbe provando nuovamente a ingaggiare … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

zazoomblog : Il City prepara un pre-contratto per Messi per gennaio - #prepara #pre-contratto #Messi #gennaio - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Secondo il 'Telegraph', il #ManchesterCity starebbe preparando un pre-contratto per #Messi per gennaio 2021 https://t.co… - CalcioFinanza : Secondo il 'Telegraph', il #ManchesterCity starebbe preparando un pre-contratto per #Messi per gennaio 2021… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il City prepara un pre-contratto per Messi per gennaio: Il nome di Leo Messi torna a circolare… - forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Manchester City ancora su Messi: si prepara un pre-contratto per gennaio' Lo riporta l'edizione odierna… -

Ultime Notizie dalla rete : City prepara Messi torna di moda, il City prepara un pre-contratto - Calcio Agenzia ANSA Il City sogna ancora Messi, pronta nuova super offerta per gennaio

Dall'Inghilterra giungono nuovi rumors su un addio di Lionel Messi al Barcellona. Secondo il quotidiano The Telegraph il Manchester city starebbe preparando un maxi contratto che verrà sottoposto al ...

Il Manchester City torna alla carica per Messi e prepara un maxi contratto per gennaio

Dall'Inghilterra giungono nuovi rumors su un addio di Lionel Messi al Barcellona. Secondo il quotidiano The Telegraph il Manchester city starebbe preparando un maxi contratto che verrà sottoposto al f ...

Dall'Inghilterra giungono nuovi rumors su un addio di Lionel Messi al Barcellona. Secondo il quotidiano The Telegraph il Manchester city starebbe preparando un maxi contratto che verrà sottoposto al ...Dall'Inghilterra giungono nuovi rumors su un addio di Lionel Messi al Barcellona. Secondo il quotidiano The Telegraph il Manchester city starebbe preparando un maxi contratto che verrà sottoposto al f ...