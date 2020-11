Godfall per PC: svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati (Di martedì 3 novembre 2020) Godfall è uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, ma arriverà anche su PC il 12 novembre. Lo sviluppatore Counterplay Games ha pubblicato le specifiche minime e consigliate per il gioco e sembra che i titoli next-gen saranno di facile accesso per la maggior parte dei giocatori PC.Avrete bisogno di un AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core I5-6600, 12 GB di RAM e una AMD Radeon RX 580 / Geforce GTX 1060 per i requisiti minimi. Per quanto riguarda le specifiche consigliate, vi serviranno un AMD Ryzen 3600 o Intel Core I7-8700, 16 GB di RAM e un AMD Radeon RX 5700 XT, Nvidia GeForce GTX 1080 TI.Per ora, non abbiamo alcuna informazione su quali impostazioni, framerate e risoluzioni forniranno questi requisiti di sistema. Probabilmente le specifiche consigliate vi forniranno un massimo di 1080p e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 novembre 2020)è uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, ma arriverà anche su PC il 12 novembre. Lo sviluppatore Counterplay Games ha pubblicato le specifiche minime e consigliate per il gioco e sembra che i titoli next-gen saranno di facile accesso per la maggior parte dei giocatori PC.Avrete bisogno di un AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core I5-6600, 12 GB di RAM e una AMD Radeon RX 580 / Geforce GTX 1060 per i. Per quanto riguarda le specifiche consigliate, vi serviranno un AMD Ryzen 3600 o Intel Core I7-8700, 16 GB di RAM e un AMD Radeon RX 5700 XT, Nvidia GeForce GTX 1080 TI.Per ora, non abbiamo alcuna informazione su quali impostazioni, framerate e risoluzioni forniranno questidi. Probabilmente le specifiche consigliate vi forniranno un massimo di 1080p e ...

Eurogamer_it : Svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati di #Godfall per PC. - infoitscienza : Godfall, requisiti PC ufficiali per il gioco di lancio PS5 - Asgard_Hydra : Godfall, requisiti PC ufficiali per il gioco di lancio PS5 -