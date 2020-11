Crisanti mette in guardia sulle chiusure del Dpcm: «Le Regioni potrebbero manipolare i dati» (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (3 novembre)Andrea Crisanti, o “il signore dei tamponi” come è stato ribattezzato in Veneto, commenta a La Stampa le nuove misure che il governo è in procinto di varare. Il nuovo Dpcm, che dovrebbe essere firmato da Giuseppe Conte in giornata, prevede chiusure progressive per i territori che superano le soglie di rischio determinate da 21 parametri. Il professore di Microbiologia dell’Università di Padova, tuttavia, accoglie con riserve il provvedimento voluto dall’esecutivo: «La mia non è una posa, ma davvero faccio fatica a comprenderlo e ho una serie di interrogativi». Crisanti teme che i 21 criteri, «tanti», possano indurre le Regioni a non essere trasparenti sulla ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (3 novembre)Andrea, o “il signore dei tamponi” come è stato ribattezzato in Veneto, commenta a La Stampa le nuove misure che il governo è in procinto di varare. Il nuovo, che dovrebbe essere firmato da Giuseppe Conte in giornata, prevedeprogressive per i territori che superano le soglie di rischio determinate da 21 parametri. Il professore di Microbiologia dell’Università di Padova, tuttavia, accoglie con riserve il provvedimento voluto dall’esecutivo: «La mia non è una posa, ma davvero faccio fatica a comprenderlo e ho una serie di interrogativi».teme che i 21 criteri, «tanti», possano indurre lea non essere trasparenti sulla ...

