Burger King | ' Ordinate da McDonald' s!' L' appello che non ti aspetti a sostegno del settore della ristorazione

(Di martedì 3 novembre 2020) chiede ai propri clienti di ordinare da . Non si tratta di uno scherzo, manuova campagna social del fast food americano che, in maniera un un po' provocatoria (ma certamente d'impatto), chiede ...

chedisagio : La pubblicità di Burger King che consiglia di acquistare da McDonald's. È la co-opetition, una strategia di azione… - repubblica : 'Ordinate da Mc Donald's: l'invito di Burger King per salvare il settore del fast food - HuffPostItalia : 'Ordinate da McDonald's'. Il messaggio solidale di Burger King conquista i social - goldenjoe75 : Perché Burger King fa pubblicità a Mc Donald's - micheledisalvo : 'Ordinate da Mc Donald's: l'invito di Burger King per salvare il settore del fast food -

Ultime Notizie dalla rete : Burger King

La catena di fast food in Gran Bretagna ha diffuso via Twitter un annuncio con cui invita a ordinare hamburger e cibo d'asporto dai concorrenti, tra cui anche Kfc, per sostenere il settore ...In vista del secondo lockdown in Inghilterra - che partirà il 5 novembre e durerà fino al 5 dicembre - l'appello di Burger King ...