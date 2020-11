Bonus bici e monopattini, «click day» martedì 3 novembre: ecco come funziona (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Da martedì 3 novembre 2020, a partire dalle ore 9 sarà possibile richiedere il Bonus bici e monopattini. Bisognerà munirsi di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), codice Iban, fattura o scontrino parlante e accedere al portale creato ad hoc dal ministero dell’Ambiente. Un “click day” tanto atteso che, a causa dell’elevato numero di accessi (sono migliaia i cittadini che hanno acquisti bici e monopattini nell’ultimo periodo), rischia di andare in tilt. Per qualsiasi problema – come blocchi del sistema – è possibile contattare i numeri 06.57221 – 06.57225722 oppure inviare una mail a ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2)Da martedì 32020, a partire dalle ore 9 sarà possibile richiedere il. Bisognerà munirsi di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), codice Iban, fattura o scontrino parlante e accedere al portale creato ad hoc dal ministero dell’Ambiente. Un “day” tanto atteso che, a causa dell’elevato numero di accessi (sono migliaia i cittadini che hanno acquistinell’ultimo periodo), rischia di andare in tilt. Per qualsiasi problema –blocchi del sistema – è possibile contattare i numeri 06.57221 – 06.57225722 oppure inviare una mail a ...

