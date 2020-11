Villareal – Tel-Aviv | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 2 novembre 2020)– Tel-è una delle partite in programma per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Entrambe le squadre punteranno alla vittoria per guadagnare punti utili alla classifica che in questo momento le vede più che favorite per l’accesso agli ottavi di finale. Il Girone I comprende anche Sivasspor e Qarabağ che chiudono la graduatoria a 0 punti.– Tel-: gli spagnoli si preparano a vincere?e Tel-arrivano a questa terza giornata con due situazioni praticamente uguali. Da quando è cominciata la competizione dell’Europa League, entrambe hanno portato a casa solamente vittorie. Da vedere se sarà così anche per questo turno: gli spagnoli infatti vogliono cercare di ...