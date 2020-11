Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 2 novembre 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 2 novembre, nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme. La puntata inizia con i saluti a Tina Cipollari, in diretta da casa poichè in quarantena e subito si passa alla protagonista indiscussa, Gemma Galgani. La dama è uscita anche questa settimana con Biagio ma il cavaliere continua a mantenere il piede in più scarpe. Il fatto che frequenti altre dame, ormai da settimane, inizia a portare dei malumori nelle signore ma Biagio assicura che, entro una settimana, sceglierà una sola di loro. Si passerà poi a Davide che è ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020). Scopriamo cosa succederà oggi, 2, nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme. La puntata inizia con i saluti a Tina Cipollari, in diretta da casa poichè in quarantena e subito si passa alla protagonista indiscussa, Gemma Galgani. La dama è uscita anche questa settimana con Biagio ma il cavaliere continua a mantenere il piede in più scarpe. Il fatto che frequenti altre dame, ormai da settimane, inizia a portare dei malumori nelle signore ma Biagio assicura che, entro una settimana, sceglierà una sola di loro. Si passerà poi a Davide che è ...

