Una cover di Anohni e i suoi pensieri su Facebook (Di lunedì 2 novembre 2020) La cantante ha pubblicato una sua vecchia versione di "I will survive" su YouTube e ha scritto di aver rifiutato 200mila euro da Facebook, che voleva usarli per una pubblicità Leggi su ilpost (Di lunedì 2 novembre 2020) La cantante ha pubblicato una sua vecchia versione di "I will survive" su YouTube e ha scritto di aver rifiutato 200mila euro da, che voleva usarli per una pubblicità

cuccurucucuuu : Aggiungo 'lacrime e pioggia' che è una cover di 'rain and tears' degli Aphrodite's child - pew_potatoo : POSSIAMO FERMARCI E DIRE TUTTI INISIEME GRAZIE a @LiamPayne PER AVERCI REGALATO UNA COVER SUPREMA IN LIVE DI EVERYT… - ilpost : Una cover di Anohni e i suoi pensieri su Facebook - roml_benny : RT @khh_italia: [ 2020.11.01 ] MOON ha fatto una cover di 'Love' - di Dean nella sua live! © moonsujin94 #MOON #? #moonsujin https://t.co… - SilviaDV73 : RT @LaFreccia_Mag: Il numero di #novembre de La Freccia dedica la cover a #Dante, auspicando una Vita Nova per il 2021, quando celebreremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cover David Bowie e Morrissey, sarà pubblicato ufficialmente il singolo con la cover di Cosmic Dancer dei T-Rex Virgin Radio Tornano i Vio.La con la cover di Pulecenella de La Maschera.

Tornano i Vio.la, band cilentana nata attorno le figure della cantante Daniela Vicale e del polistrumentista e produttore Antonio Russo. E, in attesa della loro prima raccolta di inediti, tornano con ...

David Bowie e Morrissey, sarà pubblicato ufficialmente il singolo con la cover di Cosmic Dancer dei T-Rex

La cover live registrata da David Bowie e Morrissey del classico dei T-Rex Cosmic Dancer nel 1991 a Los Angeles sarà pubblicata ufficialmente come singolo il prossimo 13 novembre. Il brano sarà dispon ...

Tornano i Vio.la, band cilentana nata attorno le figure della cantante Daniela Vicale e del polistrumentista e produttore Antonio Russo. E, in attesa della loro prima raccolta di inediti, tornano con ...La cover live registrata da David Bowie e Morrissey del classico dei T-Rex Cosmic Dancer nel 1991 a Los Angeles sarà pubblicata ufficialmente come singolo il prossimo 13 novembre. Il brano sarà dispon ...