Tiene in mano un sacchetto e grida: “Ho una testa”. Tutti pensano a uno scherzo ma non è così (Di lunedì 2 novembre 2020) Sceneggiatura da film dell’orrore, ma la scena vista in una cittadina spagnola è realtà. Un uomo in mezzo alla strada, con in mano un sacco della spazzatura e le urla: “Ho una testa“. Nessuno ha pensato che facesse sul serio. Uno scherzo di Halloween di cattivo gusto. E invece la testa era vera: l’uomo aveva appena ucciso il suo vicino di casa. Siamo a Huelva, in Spagna e come riportano Abc.es e altri siti locali, tutto è accaduto intorno alle 15 di ieri 1 novembre. La polizia è riuscita ad arrestare l’assassino (che stando sempre a quanto riportato dalla stampa soffre di problemi psichici) e a recuperare la testa, abbandonata in un sacco della spazzatura. L'articolo Tiene in mano un sacchetto e grida: “Ho una testa”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Sceneggiatura da film dell’orrore, ma la scena vista in una cittadina spagnola è realtà. Un uomo in mezzo alla strada, con inun sacco della spazzatura e le urla: “Ho una testa“. Nessuno ha pensato che facesse sul serio. Unodi Halloween di cattivo gusto. E invece la testa era vera: l’uomo aveva appena ucciso il suo vicino di casa. Siamo a Huelva, in Spagna e come riportano Abc.es e altri siti locali, tutto è accaduto intorno alle 15 di ieri 1 novembre. La polizia è riuscita ad arrestare l’assassino (che stando sempre a quanto riportato dalla stampa soffre di problemi psichici) e a recuperare la testa, abbandonata in un sacco della spazzatura. L'articoloinun: “Ho una testa”. ...

FQMagazineit : Tiene in mano un sacchetto e grida: “Ho una testa”. Tutti pensano a uno scherzo ma non è così - clikservernet : Tiene in mano un sacchetto e grida: “Ho una testa”. Tutti pensano a uno scherzo ma non è così - Noovyis : (Tiene in mano un sacchetto e grida: “Ho una testa”. Tutti pensano a uno scherzo ma non è così) Playhitmusic - - elena28813645 : Pierpaolo e Tommaso sono sempre andati d’accordo e ci metto la mano sul fuoco che non lo fa perché “tommy piace” si… - yydwn : In questi giorni sono stato inattivo e mi sa che fino a stasera sarà così, ma!! WONPIL CHE TIENE UNA PER MANO (è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiene mano Tiene in mano un sacchetto e grida: “Ho una testa”. Tutti pensano a uno scherzo ma non è così Il Fatto Quotidiano Dal discount MD all’imprenditoria digitale "L’innovazione continua è nel nostro Dna"

Capace di tenere, assieme alla sorella Maria Luisa ... puoi delegare alla macchina ciò che un tempo facevi a mano, ripagando l’investimento in meno di un anno. E da qui sorge spontanea una domanda: ...

"Profezia" su dove arriva il Milan "Quando ne vincono 5 su 6..."

I numeri della squadra di Pioli sono da scudetto e anche la cabala tende una mano ai rossoneri. Nel 95-96 e nel 2003-04 il Milan vinse cinque delle prime sei partite laureandosi campione d'Italia. Il ...

Capace di tenere, assieme alla sorella Maria Luisa ... puoi delegare alla macchina ciò che un tempo facevi a mano, ripagando l’investimento in meno di un anno. E da qui sorge spontanea una domanda: ...I numeri della squadra di Pioli sono da scudetto e anche la cabala tende una mano ai rossoneri. Nel 95-96 e nel 2003-04 il Milan vinse cinque delle prime sei partite laureandosi campione d'Italia. Il ...