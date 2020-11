Svelato il Tour 2021 | il via da Brest il 26 giugno Arrivo a Parigi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 2 novembre 2020) Via sabato 26domenica 18 luglio per evitare la concomitanza con i Giochi Olimpici di Tokyo. E' ilde Franceoggi al mondo del ciclismo. Complessivamente saranno 3.383 i chilometri che i corridori dovranno percorrere nelle 21 frazioni. Otto le tappe considerate pianeggianti, cinque quelle mosse e sei quelle di montagna, con tre arrivi in salita, oltre alle due cronometro, per un totale di 58 chilometri contro il tempo. Il Grand Départ è confermato a, con il classico, sugli Champs-Elysées, dopo tre settimane di battaglia. Per l`anno prossimo ASO ha scelto i Pirenei come montagne decisive per la terza settimana, ma i cronomen avranno due occasioni per ...