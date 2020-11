Smog in Lombardia | PM10 oltre limiti a Monza | picco di 58 microgrammi per metro cubo

Carl074 : @__barbarella__ Riscaldamenti!!!! sono i Riscaldamenti!!!! possibile che non avete capito ancora nulla sullo smog i… - LuceverdeMilano : #Lombardia#Smog ?DA GENNAIO NUOVE MISURE DI LIMITAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA ??Nuove limi… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Lombardia

Radio Lombardia

La delibera che mette al bando le sigarette: vietato fumare nei parchi, negli stadi, alle fermate dei mezzi pubblici e nei cimiteri ...Saccatura in azione e maltempo verso il Sud Italia. Come anticipato nei giorni scorsi ecco che l’ultima settimana di ottobre inizia con condizioni meteo instabili o a tratti per ...