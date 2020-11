Roma, intervengono per una lite tra vicini e vengono aggrediti da un 27enne: due poliziotti finiscono in ospedale (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti intervenuti in via Vinadio a seguito di lite tra vicini per futili motivi, sono stati aggrediti da Z.J., polacco di 27 anni, con vari precedenti di polizia. E’ successo ieri pomeriggio, domenica 1 novembre, intorno alle 15.15. Una volta assicurato nell’auto di servizio lo straniero ha iniziato a colpire gli interni del veicolo danneggiandolo. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché di danneggiamento ai beni dello Stato. Entrambi gli agenti, ricorsi alle cure mediche, sono stati refertati con 5 giorni prognosi per le contusioni riportate. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti intervenuti in via Vinadio a seguito ditraper futili motivi, sono statida Z.J., polacco di 27 anni, con vari precedenti di polizia. E’ successo ieri pomeriggio, domenica 1 novembre, intorno alle 15.15. Una volta assicurato nell’auto di servizio lo straniero ha iniziato a colpire gli interni del veicolo danneggiandolo. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché di danneggiamento ai beni dello Stato. Entrambi gli agenti, ricorsi alle cure mediche, sono stati refertati con 5 giorni prognosi per le contusioni riportate. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, intervengono per una lite tra vicini e vengono aggrediti da un 27enne: due poliziotti finiscono in ospedale - rio_vela : @gianlulosito Ricordo perfettamente quando lasciò la Roma però dietro a questi trasferimenti intervengono altri fattori e pressioni. - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: VIA DELLE AZZORRE ALTEZZA PIAZZA ENER BETTICA LATO DX PINETA, INTERNAMENTE PINETA, SERIO PERICOLO, CADUTA ALCUNI GRANDI… - GHERARDIMAURO1 : VIA DELLE AZZORRE ALTEZZA PIAZZA ENER BETTICA LATO DX PINETA, INTERNAMENTE PINETA, SERIO PERICOLO, CADUTA ALCUNI GR… - avvgalletti : RT @OrdineAvvROMA: #SaveTheDate: martedì 3 novembre, dalle 13 alle 15, #OnLine: 'Il Ruolo degli Ordini forensi nella gestione dell'emergenz… -