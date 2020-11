Real Madrid-Inter, Conte: “Vogliamo giocarci le nostre carte. Sanchez è tornato solo oggi” (Di lunedì 2 novembre 2020) “E’ una partita importante per noi per il Real, entrambe ambiscono ad andare avanti, una gara dura contro una squadra attrezzata per vincere, lo dimostra la storia ma siamo qui per giocarci la partita con le nostre armi, cercando di ottenere un buon risultato finale”. Lo ha detto Antonio Conte alla vigilia di Real Madrid-Inter, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. “In questo momento è importante dimostrare di avere, anche in casa del Real, una nostra idea di gioco – ha aggiunto il tecnico neroazzurro -. Abbiamo grande rispetto per il Real, ma vogliamo giocarci le nostre carte“. SU ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “E’ una partita importante per noi per il, entrambe ambiscono ad andare avanti, una gara dura contro una squadra attrezzata per vincere, lo dimostra la storia ma siamo qui perla partita con learmi, cercando di ottenere un buon risultato finale”. Lo ha detto Antonioalla vigilia di, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. “In questo momento è importante dimostrare di avere, anche in casa del, una nostra idea di gioco – ha aggiunto il tecnico neroazzurro -. Abbiamo grande rispetto per il, ma vogliamole“. SU ...

