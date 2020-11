Queste attività potrebbero nuovamente chiudere (Di lunedì 2 novembre 2020) Parrucchieri e centri estetici potrebbero essere nuovamente a rischio chiusura per via del Covid-19. Parrucchieri e centri estetici a rischio: di nuovo chiusi per Covid? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Parrucchieri e centri esteticiesserea rischio chiusura per via del Covid-19. Parrucchieri e centri estetici a rischio: di nuovo chiusi per Covid? su Notizie.it.

borghi_claudio : Il costo di queste chiusure esplicite e indotte di milioni di attività commerciali, più la previsione del Natale si… - matteosalvinimi : #Salvini: palestre, piscine, cinema e teatri, erano tra le strutture più controllate! Non è chiudendo queste attivi… - vinix178 : @EliL @nonexpedit A marzo si era parlato di coinvolgere in queste attività i percettori del RdC. Niente, hanno pr… - DanieleBerghino : @Renato19571 @MrMartcus @agorarai @GiovanniToti ...attività di chiesto di tutto: distanziamento, mascherine, gel la… - FeliceAquila : Non era stato @GiovanniToti a fare il 22 marzo queste dichiarazioni, ma Conte insieme al suo governo. La differenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Queste attività Kaspersky pubblica il Corporate Social Responsibility Report con le attività a supporto delle community mondiali Fortune Italia