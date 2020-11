Quando Gigi Proietti saliva su un palco

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) Quel pomeriggio del 19 gennaio dell’anno scorso, a Matera, diluviava come non si vedeva da anni. Fino a poche ore prima il cielo era sereno, c’era perfino il sole, poi erano arrivate le nubi e infine la pioggia, e la grandine. Stavamo tutti quanti sotto la tempesta, con gli occhi lucidi e terrorizzati: mancavano dieci minuti alla diretta in mondovisione su Rai1 per la trasmissione diche avrebbe inaugurato l’anno di Matera capitale della cultura. Le maestranze arrancavano, chi reggendo in mano microfoni e monitor, chi coprendo le telecamere, chi cercando di recuperare ombrelli per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per il presidente della Rai Marcello Foa. Ricordo ancora che stavo accanto a un grande leggio in plexiglass, il copione di quello che sarebbe accaduto accartocciato dentro la borsa, i capelli bagnati: ...