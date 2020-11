Piero Chiambretti: "Io, il calcio, le donne e la scoperta dell'aldilà" (Di lunedì 2 novembre 2020) Il conduttore di Tiki Taka racconta il suo rapporto con il pallone. Negli anni Ottanta si intrufolava a sorpresa nei ritiri di serie A "Sacchi voleva cacciarmi ma avevo la stanza nello stesso albergo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il conduttore di Tiki Taka racconta il suo rapporto con il pallone. Negli anni Ottanta si intrufolava a sorpresa nei ritiri di serie A "Sacchi voleva cacciarmi ma avevo la stanza nello stesso albergo ...

simonacontu1 : @GrandeFratello Il direttore di Chi, 2019ospite di Piero Chiambretti a 'CR4 - La repubblica delle donne' disse: 'Lo… - MatteoBressan81 : RT @FabioBolzetta: ??È uscito in libreria #Oltrelapandemia @paoline_it Per riflettere su questo tempo Eroi quotidiano e volti noti (come P… - ferrufer : RT @FabioBolzetta: ??È uscito in libreria #Oltrelapandemia @paoline_it Per riflettere su questo tempo Eroi quotidiano e volti noti (come P… - paoline_it : RT @FabioBolzetta: ??È uscito in libreria #Oltrelapandemia @paoline_it Per riflettere su questo tempo Eroi quotidiano e volti noti (come P… - FabioBolzetta : ??È uscito in libreria #Oltrelapandemia @paoline_it Per riflettere su questo tempo Eroi quotidiano e volti noti (c… -