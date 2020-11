Philipp Plein perde la causa con Ferrari ma lui non ci sta (Di lunedì 2 novembre 2020) A luglio 2019 lo stilista Philipp Plein aveva usato la sua pagina personale Instagram, che vanta 2,3 milioni di followers, per rivelare come la casa automobilistica Ferrari gli avesse mandato una lettera da parte dei suoi legali intimandogli di eliminare dai suoi canali social tutte le immagini che mostravano le loro vetture, associate ai prodotti del brand di moda. Il brand del Cavallino affermava anche di dissociarsi dal messaggio sessista e di mercificazione del corpo femminile che Plein promuoveva attraverso una serie di video con ragazze seminude che lavavano i mezzi del suo parco auto. Gli avvenimenti del 2019 però non sono i primi che riguardano Philipp Plein e Ferrari. Già nel 2018 infatti il marchio di Maranello aveva citato in giudizio la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 2 novembre 2020) A luglio 2019 lo stilistaaveva usato la sua pagina personale Instagram, che vanta 2,3 milioni di followers, per rivelare come la casa automobilisticagli avesse mandato una lettera da parte dei suoi legali intimandogli di eliminare dai suoi canali social tutte le immagini che mostravano le loro vetture, associate ai prodotti del brand di moda. Il brand del Cavallino affermava anche di dissociarsi dal messaggio sessista e di mercificazione del corpo femminile chepromuoveva attraverso una serie di video con ragazze seminude che lavavano i mezzi del suo parco auto. Gli avvenimenti del 2019 però non sono i primi che riguardano. Già nel 2018 infatti il marchio di Maranello aveva citato in giudizio la ...

