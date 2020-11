Paul McCartney: “Potrei non suonare più dal vivo” (Di lunedì 2 novembre 2020) Paul McCartney a 78 anni è un vulcano in piena. Ha annunciato il terzo album della trilogia di classici “McCartney III”, in uscita l’11 dicembre. Il primo album delle trilogia, “McCartney”, è stato pubblicato nel 1970, il secondo “McCartney II” è stato pubblicato nel 1980. In fondo sono passati solo due anni da quando l’album precedente “Egypt Station” è uscito balzando in vetta alle classifiche e solo l’anno scorso il tour di Paul “Freshen Up” si è chiuso, prima che il Covid-19 fermasse la musica dal vivo, al Dodger Stadium di Los Angeles. Un tour che avrebbe dovuto toccare anche l’Italia a Napoli il 10 giugno e a Lucca il 13 giugno. Date che i fan italiani conoscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)a 78 anni è un vulcano in piena. Ha annunciato il terzo album della trilogia di classici “III”, in uscita l’11 dicembre. Il primo album delle trilogia, “”, è stato pubblicato nel 1970, il secondo “II” è stato pubblicato nel 1980. In fondo sono passati solo due anni da quando l’album precedente “Egypt Station” è uscito balzando in vetta alle classifiche e solo l’anno scorso il tour di“Freshen Up” si è chiuso, prima che il Covid-19 fermasse la musica dal vivo, al Dodger Stadium di Los Angeles. Un tour che avrebbe dovuto toccare anche l’Italia a Napoli il 10 giugno e a Lucca il 13 giugno. Date che i fan italiani conoscono ...

Con ampio anticipo rispetto alla pubblicazione dell'album, prevista per l'11 dicembre, l'edizione cartacea di "Rolling Stone" USA pubblica la prima recensione del prossimo disco di Paul McCartney, ...

Più che una questione di opportunità, è una questione di tempo: Paul McCartney ha 78 anni, età alla quale molti suoi coetanei - anche se in forma come lui - preferiscono tirare i remi in barca e ...

