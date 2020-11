Oroscopo 2 novembre 2020 | Vergine più temerari | Pesci dinanzi un ripensamento

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’del 2esorta i nati sotto il segno dellaad essere un po’ piùe intraprendenti. I, invece, potrebbero avere dei ripensamenti in amore Previsioni 2da Ariete aAriete. La troppa sincerità che vi ha contraddistinto in questi giorni potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Attenzione alle persone con cui vi relazionerete, in quanto potrebbero reputare in modo negativo le vostre parole. Nel lavoro dovete tenere gli occhi aperti, non lanciatevi a capofitto in nuovi progetti. Toro. Oggi vi sentirete particolarmente generosi ed affettuosi, peccato che il transito è di breve durata. Ad ogni modo, cercate di sfruttare al massimo queste inclinazioni caratteriali per fortificare i ...