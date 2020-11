“Nun me rompe er ca….”: l’esilarante monologo di Gigi Proietti | VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella notte tra il primo e il 2 novembre è morto Gigi Proietti. L’attore era ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci (non legati al Covid) in una clinica romana. Proietti oggi, 2 novembre, avrebbe compiuto 80 anni. L’attore era ricoverato da diversi giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di domenica 1 novembre. Romano fino al midollo ma aperto al mondo e alla cultura, sua la decisione di costruire un Globe Theatre shakespeariano nel 2003 all’interno dei giardini di Villa Borghese a Roma, sulla base di un’idea dello stesso Gigi Proietti, per commuovere il pubblico più largo possibile con la poesia del Bardo. Tra le doti indimenticabili del mattatore vi era la capacità di trasformare uno spunto ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella notte tra il primo e il 2 novembre è morto. L’attore era ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci (non legati al Covid) in una clinica romana.oggi, 2 novembre, avrebbe compiuto 80 anni. L’attore era ricoverato da diversi giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di domenica 1 novembre. Romano fino al midollo ma aperto al mondo e alla cultura, sua la decisione di costruire un Globe Theatre shakespeariano nel 2003 all’interno dei giardini di Villa Borghese a Roma, sulla base di un’idea dello stesso, per commuovere il pubblico più largo possibile con la poesia del Bardo. Tra le doti indimenticabili del mattatore vi era la capacità di trasformare uno spunto ...

tinapica88 : @DinoRuffo Ma nun ce rompe er cazzo - mltortorella : Ma come, te ne vai il giorno del tuo compleanno?? .. 'Ma nun me rompe er ca'!' Tante risate, grazie Maestro. #gigiproietti - latinensedoc : a Gigi...nun me rompe er ca'! svejate e basta co sti scherzi!! - FisascatFiPo : Ciao Gigi, ci avresti aiutato ancora a dire a questo maledetto covid nun ce rompe il ca.... - agostino_paola : 2020: 'nun me rompe er ca...nun me rompe er ca...tu m'ha rotto er ca'. Sapevilo. #gigiproietti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Nun rompe DIZIONARIO NAPULITANO / Mettere mano, 'a capa a ffà bene, carne a ccocere Identità Insorgenti