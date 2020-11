Mueller verso l'addio, la moglie: "Aspetta la fine" (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Gerd Mueller, il bomber più famoso e implacabile del calcio tedesco, sembra essere arrivato alla fine della sua vita. Lo ha rivelato la moglie Uschi, alla Bild, nel giorno del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Gerd, il bomber più famoso e implacabile del calcio tedesco, sembra essere arrivato alladella sua vita. Lo ha rivelato laUschi, alla Bild, nel giorno del ...

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Gerd #Müller, il lento addio. La moglie: 'Non mangia più, dorme verso l'aldilà' - _LordJack : RT @ETGazzetta: Gerd #Müller, il lento addio. La moglie: 'Non mangia più, dorme verso l'aldilà' - ChrisBrey1 : RT @ETGazzetta: Gerd #Müller, il lento addio. La moglie: 'Non mangia più, dorme verso l'aldilà' - stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: Gerd #Müller, il lento addio. La moglie: 'Non mangia più, dorme verso l'aldilà' - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Gerd #Müller, il lento addio. La moglie: 'Non mangia più, dorme verso l'aldilà' -

Ultime Notizie dalla rete : Mueller verso Mueller verso l'addio, la moglie: "Aspetta la fine" - Calcio Agenzia ANSA Il compleanno triste di Gerd Muller. La moglie: "Dorme in attesa di spegnersi"

L'ex cannoniere del Bayern Monaco e della Germania Ovest, nato il 3 novembre 1945, soffre di una forma avanzata di demenza senile ed è ormai in ...

Mueller verso l'addio, la moglie: "Aspetta la fine"

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Gerd Mueller, il bomber più famoso e implacabile del calcio tedesco, sembra essere arrivato alla fine della sua vita. Lo ha rivelato la moglie Uschi, alla Bild, nel giorno del ...

L'ex cannoniere del Bayern Monaco e della Germania Ovest, nato il 3 novembre 1945, soffre di una forma avanzata di demenza senile ed è ormai in ...(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Gerd Mueller, il bomber più famoso e implacabile del calcio tedesco, sembra essere arrivato alla fine della sua vita. Lo ha rivelato la moglie Uschi, alla Bild, nel giorno del ...