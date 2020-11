Morto a 94 anni padre Sorge (Di lunedì 2 novembre 2020) padre Sorge – PhotoCredit: © corriere.itpadre Bartolomeo Sorge si è spento oggi nella casa di riposo per gesuiti di Gallarate (Varese). Il gesuita, teologo ed esperto di dottrina della chiesa si è spento serenamente a 91 anni. Protagonista del rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio Vaticano Secondo, padre Sorge era fiero sostenitore dell’antipopulismo. Credeva invece nel popularismo, principio ispirato a Don Bosco. Nato a Rio Marina il 25 ottobre 1929, si era trasferito a Castelfranco Veneto con i genitori nel 1938. Ordinato sacerdote nel 1958, dopo essere entrato nella compagnia del Gesù 12 anni prima, entra a far parte della redazione de La Civiltà Cattolica, il quindicinale della compagnia. Il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)– PhotoCredit: © corriere.itBartolomeosi è spento oggi nella casa di riposo per gesuiti di Gallarate (Varese). Il gesuita, teologo ed esperto di dottrina della chiesa si è spento serenamente a 91. Protagonista del rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio Vaticano Secondo,era fiero sostenitore dell’antipopulismo. Credeva invece nel popularismo, principio ispirato a Don Bosco. Nato a Rio Marina il 25 ottobre 1929, si era trasferito a Castelfranco Veneto con i genitori nel 1938. Ordinato sacerdote nel 1958, dopo essere entrato nella compagnia del Gesù 12prima, entra a far parte della redazione de La Civiltà Cattolica, il quindicinale della compagnia. Il suo ...

