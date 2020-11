Meteo della seconda settimana di novembre: potrebbe portare grandi scossoni (Di lunedì 2 novembre 2020) Per poter comprendere quali potrebbero essere le condizioni Meteo climatiche della seconda decade di novembre dobbiamo necessariamente cercare di analizzare le dinamiche bariche a livello emisferico. La disposizione di Alte e Basse pressioni potrebbe essere la seguente: Anticiclone sul Pacifico settentrionale e in Alaska, Alta Pressione anche in Scandinavia. Spostandoci in Europa, uno spostamento delle depressioni nell’Atlantico settentrionale dovrebbe contribuire a rafforzare il sistema anticiclonico sulla Scandinavia (a causa della circolazione meridionale che andrà a instaurarsi tra i due sistemi). La configurazione barica che abbiamo appena descritto potrebbe tradursi, semplificando all’eccesso, condizioni climatiche ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Per poter comprendere qualiro essere le condizioniclimatichedecade didobbiamo necessariamente cercare di analizzare le dinamiche bariche a livello emisferico. La disposizione di Alte e Basse pressioniessere la seguente: Anticiclone sul Pacifico settentrionale e in Alaska, Alta Pressione anche in Scandinavia. Spostandoci in Europa, uno spostamento delle depressioni nell’Atlantico settentrionale dovrebbe contribuire a rafforzare il sistema anticiclonico sulla Scandinavia (a causacircolazione meridionale che andrà a instaurarsi tra i due sistemi). La configurazione barica che abbiamo appena descrittotradursi, semplificando all’eccesso, condizioni climatiche ...

