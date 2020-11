Merkel, Natale con regole Covid, ma non sia in solitudine (Di lunedì 2 novembre 2020) BERLINO, 2 NOV - "Sarà un Natale con le misure del Coronavirus, ma non dovrà essere un Natale in solitudine". Lo ha detto Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino (ANSA). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) BERLINO, 2 NOV - "Sarà uncon le misure del Coronavirus, ma non dovrà essere unin". Lo ha detto Angela, in conferenza stampa a Berlino (ANSA).

Merkel avverte, "per il Covid abbiamo davanti quattro lunghi mesi"

